Brasil tinha 9,4 milhões de empresas ativas em 2022, 70% delas sem assalariados, mostra IBGE

No universo total de empresas ativas, 6,6 milhões não tinham funcionários assalariados, 69,6% delas, e as demais 2,9 milhões apresentavam trabalhadores assalariadas, uma fatia de apenas 30,4%.

O Brasil tinha 9,4 milhões de companhias ativas em 2022. No entanto, sete em cada dez dessas companhias não possuíam nenhum trabalhador assalariado, ou seja, havia somente o proprietário ou sócios. Os dados são do Cadastro Central de Empresas (Cempre) referentes a 2022, divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 31 de dezembro de 2022, as empresas e outras organizações formais ativas no País ocuparam 63,0 milhões de pessoas, que receberam R$ 2,3 trilhões em salários e outras remunerações. As empresas sem assalariados ocupavam 8,4 milhões de sócios e proprietários, enquanto as que tinham empregados ocupavam outras 54,3 milhões de pessoas, sendo 50,2 milhões de assalariados e 4,1 milhões de sócios e proprietários.

As empresas com pessoal assalariado pagaram R$ 2,28 trilhões em remunerações, enquanto as demais sem assalariados ao fim de 2022 (mas que podem ter contratado durante o ano) somaram R$ 8,6 bilhões em remunerações.

A média salarial nas empresas ativas foi de R$ 3.542,19 em 2022: R$ 3.548,12 ou 2,9 salários mínimos nas que possuíam assalariados; e R$ 2.454,36, ou 2,0 salários mínimos nas que não possuíam assalariados.