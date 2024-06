BP assumirá controle da joint venture BP Bunge Bionergia em negócio de US$ 1,4 bi

A BP vai assumir o controle total de sua joint venture de biocombustíveis no Brasil, a BP Bunge Bioenergia, avaliada em US$ 1,4 bilhão, com a aquisição da participação de 50% da Bunge Global. O negócio faz parte do plano da gigante do petróleo de focar em novos projetos de biocombustíveis.

A empresa que tem sede no Reino Unido disse nesta quinta-feira que, após a conclusão do negócio, terá o equivalente a 50 mil barris diários de etanol a partir da cana-de-açúcar por meio das 11 unidades agroindustriais da BP Bunge Bioenergia em cinco Estados brasileiros.

A joint venture tem uma dívida líquida de US$ 500 milhões e obrigações de arrendamento de US$ 700 milhões.