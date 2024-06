Bolsas de NY fecham mistas, com Nvidia pesando no Nasdaq e commodities impulsionando Dow Jones

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 20, com o Dow Jones impulsionado por ações ligadas a commodities, e o Nasdaq pressionado por papéis ligados a inteligência artificial, com destaque para a Nvidia. O movimento ocorre após uma forte valorização das empresas deste segmento na última semana, com o retorno dos mercados após o feriado nos Estados Unidos marcando uma correção para estas companhias.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em alta de 0,77%, aos 39.134,96 pontos; o S&P 500 recuou 0,25% aos 5.473,22 pontos; e o Nasdaq teve queda de 0,79%, aos 17.721,59 pontos. Já o índice VIX, espécie de termômetro do medo em Wall Street, saltou 6,25%, a 13,26 pontos, tendo atingido maior nível em duas semanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O mercado americano virou ao longo do dia, liderado para baixo por ações de tecnologia, principalmente as de hardware relacionadas à inteligência artificial" (Nvidia, Broadcom, Micron, Qualcomm), aponta Matheus Popst, sócio da Arbor Capital. Somente a Nvidia recuou 3,54%. Se salvaram, relativamente, a Super Micro (-0,26%) e a Dell (+0,65%), que foram anunciadas pelo Elon Musk como parceiras na construção do super computador da xAI. Por outro lado, Chevron subiu 2,21%, com o setor de energia sendo o de maior alta, em um dia de avanço para grande parte das commodities.