BC suíço defende fortalecimento de regulações de bancos após crise do Credit Suisse

O Banco Nacional Suíço (SNB), o banco central do país, afirmou, em relatório, que as regulações bancárias pós-crise no Credit Suisse, em 2023, e a subsequente aquisição por sua rival UBS, devem ser mais fortes. A crise, segundo o SNB, expôs fraquezas no atual sistema regulatório do país europeu.

A autoridade monetária suíça diz concordar com a visão do Conselho Federal, grupo de chefia de estado formado por sete ministros, que reafirmou "necessidade de ação nas áreas de requisitos de capital, requisitos de liquidez, intervenção antecipada e planejamento de recuperação e resolução".

As propostas têm como objetivo fortalecer, criar resiliência e aumentar a capacidade de resolução de crise dos bancos, segundo o SNB.