BB faz 20,1 milhões de atendimentos pelo WhatsApp até maio; alta é de de 47,2% em 1 ano

De janeiro a maio deste ano, o Banco do Brasil fez mais de 20,1 milhões de atendimentos a clientes através do WhatsApp, um crescimento de 47,2% em relação ao mesmo intervalo de 2023. O banco público tem apostado no mensageiro da Meta para fazer atendimentos do dia a dia dos clientes e para mandar notificações sobre produtos, como os de investimentos.

No Desenrola, o banco utilizou o aplicativo para orientar os clientes sobre a regularização de dívidas. Era possível prosseguir através da mesma conversa. O BB já levou ao app os atendimentos de cartão, contestação de compras, dicas de segurança, empréstimos e financiamentos. Também colocou à disposição a chave Pix para doações ao Rio Grande do Sul após as enchentes no Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O BB presta atendimento através do WhatsApp desde 2018, e permite uso de Pix, renegociações de dívidas, serviços de INSS e contratação de empréstimos pelas conversas. O mecanismo utiliza um robô, que conversa com os clientes utilizando linguagem próxima à do atendimento humano.