'Tudo leva a crer que faremos mais um pagamento extraordinário', diz presidente do Itaú

O presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, afirmou nesta quarta-feira, 19, que o banco deve fazer um novo pagamento extraordinário de dividendos após o fechamento do ano de 2024. De acordo com ele, essa perspectiva leva em conta as expectativas de resultado e de cenário macroeconômico e regulatório.

"Tudo leva a crer que faremos mais um pagamento extraordinário", disse Maluhy, durante o Itaú Day, evento do banco para investidores e analistas, realizado de forma virtual.

O banco fez um pagamento extra referente aos resultados do ano passado, após avaliar as condições do balanço.