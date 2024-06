Silveira diz que não quis e não quer indicar 'nem um faxineiro' na governança da Petrobras

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a reforçar nesta quarta-feira, 19, que não há interferência do governo Lula na governança da Petrobras. Em audiência na Comissão de Minas e Energia na Câmara, ele declarou que a defesa da agenda do governo é direcionada para o Conselho de Administração da empresa, com representantes da União. "Eu não quis e não quero indicar nem um faxineiro na governança (da Petrobras). Nem um gerente, diretor, ou presidente, exatamente para que o ministro de Estado tenha sua independência para poder fiscalizar a gestão da empresa", disse Silveira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em falas públicas, o ministro tem argumentado com recorrência que é dever da Petrobras manter a atratividade para investidores nacionais e estrangeiros, com alinhamento da atuação "estratégica" da empresa na cadeia produtiva de combustíveis.

No fim de maio, Silveira mencionou que a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, assumiu o comando sabendo da agenda de investimentos da empresa. O plano referente ao período de 2024 a 2028 tem previsão de investimentos na casa de US$ 102 bilhões. Margem Equatorial Na mesma audiência nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia voltou a pedir celeridade no processo de licenciamento do Ibama à exploração de petróleo em águas profundas na Margem Equatorial, especificamente a perfuração do bloco FZA-M-59, a cerca de 500 km da foz do Rio Amazonas.