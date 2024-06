Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda; Londres sobe com CPI e expectativa para BoE

As bolsas da Europa tiveram nesta quarta-feira, 19, resultados distintos dos dois lados do Canal da Mancha, com leve avanço em Londres, observando dados de inflação do Reino Unido e a política monetária local, e recuo na zona do euro, em um quadro desafiante de tentativa de consolidação fiscal na região. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,18%, a 514,06 pontos. A taxa anual da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido desacelerou para 2% em maio, como era previsto, voltando à meta oficial do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) pela primeira vez desde 2021. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por outro lado, a inflação de serviços, que é a que realmente importa para o BC inglês, superou as expectativas pelo segundo mês consecutivo, segundo o ING.

Além disso, o núcleo da inflação britânica segue elevado. Em meio a sinais de inflação persistente, analistas preveem que o BoE manterá seu juro na decisão de política monetária desta quinta-feira, 20, adiando uma redução inicial da taxa para agosto. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,17%, a 8.205,11 pontos. Na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) pode flexibilizar ainda mais a política monetária, desde que a inflação continue a se moderar, de acordo com dirigente do BCE Mario Centeno. "O ciclo das taxas de juros continuará a evoluir", disse o funcionário português a legisladores nesta quarta-feira, em Lisboa. "As taxas cairão se a inflação nos ajudar, o que está acontecendo."