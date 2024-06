Inflação de serviços preocupa, e BoE não deve cortar juros na quinta, avalia Capital Economics

A Capital Economics avalia que a inflação de serviços do Reino Unido de maio ainda veio persistente e deve ser um "ponto de preocupação" para o Banco da Inglaterra (BoE), de forma que a instituição não deverá cortar os juros na quinta-feira, 20, mas apenas na reunião de política monetária de agosto.

O Reino Unido divulgou nesta quarta, 19, que o índice de preços do consumidor (CPI) desacelerou de 2,3% em abril para 2% em maio, na comparação anual, e atingiu a meta estabelecida pelo BoE. As leituras do núcleo da inflação (3,5%) e de serviços (5,7%), no entanto, seguem acima dos resultados da zona do euro, de 2,9% e 4,1%, respectivamente, segundo a Capital Economics. "Por enquanto, mantemos a nossa previsão de que o BoE irá reduzir as taxas de juro em agosto", diz a consultoria.