FMI anuncia criação de 1º centro regional chinês em Xangai

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai criar um centro regional em Xangai, o primeiro do tipo na China, com o objetivo de fortalecer seus laços na região da Ásia e do Pacífico. O centro regional de Xangai irá promover pesquisas e fornecer sugestões de políticas a mercados emergentes e países de renda média, segundo comunicado conjunto do FMI e do banco central da China (PBoC) divulgado nesta quarta-feira.

O novo centro colaborará com o Centro de Desenvolvimento de Capacidade China-FMI (CICDC, pela sigla em inglês), que será transferido de Pequim para Xangai.

O FMI tem oferecido treinamento na China há mais de três décadas, segundo o site do CICDC. O Fundo estabeleceu um programa de treinamento em Dalian em 2004, que posteriormente foi expandido e virou o CIDC em 2017.