Fluxo cambial total em 2024, até 14 de junho, é positivo em US$ 12,172 bi, mostra BC

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 12,172 bilhões em 2024, até o dia 14 de junho, segundo dados preliminares do Banco Central. No mesmo período do ano passado, o País tinha entrada líquida de US$ 11,911 bilhões.

O canal financeiro tem saída líquida de US$ 25,785 bilhões, com compras de US$ 267,211 bilhões e vendas de US$ 292,996 bilhões. Esse segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Em contrapartida, o País acumula entrada líquida de US$ 37,956 bilhões pelo canal comercial este ano, até a última sexta-feira. São US$ 105,691 bilhões em importações e US$ 143,657 bilhões em exportações.