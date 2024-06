Dólar hesita, mas sobe com liquidez fraca por feriado nos EUA e cautela pré-copom

À espera do desfecho da reunião do Copom no início da noite e após ganhos de 0,91% na semana e de 3,49% no mês, o dólar começou esta quarta-feira (19) em baixa no mercado à vista, com uma realização de lucros. Porém, logo depois, já voltava a subir, dando apoio aos juros futuros.

Os ajustes no câmbio são estreitos em dia de liquidez reduzida pelo feriado americano nesta quarta-feira. Mais do que a manutenção ou redução da taxa Selic, atualmente em 10,50% ao ano, o mercado aguarda com grande expectativa o placar da votação, esperando que aponte unanimidade entre os diretores do BC, após forte ruído em maio com o racha no colegiado.

Embora o quadro fiscal venha dominando as preocupações dos investidores, contribuindo para o aumento dos prêmios de risco, analistas afirmam que um placar homogêneo tem potencial para reduzir a volatilidade das taxas. Na terça, houve cautela com o discurso crítico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao atual presidente do BC, acenando com um perfil "maduro" que deseja para o próximo mandatário da instituição.