BNDES e BID realizam conversão de empréstimo de US$ 473 milhões para reais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) acertaram nesta quarta-feira, 19, a conversão de US$ 473 milhões para reais da dívida do banco de fomento brasileiro com o organismo internacional. A operação vai reduzir a exposição do BNDES à volatilidade do câmbio.

A transação nesse formato é a primeira a ser executada por um banco multilateral de desenvolvimento para uma instituição nacional em um empréstimo com garantia soberana, informou a instituição brasileira.

O anúncio foi feito pelos presidentes das duas instituições, Aloizio Mercadante e Ilan Goldfajn, durante reunião na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.