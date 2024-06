Após 12 anos sem presença de presidente em posse na Petrobras, Lula prestigia Magda no Rio

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa no período da tarde desta quarta-feira, 19, da posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que será realizada no Centro de Pesquisa (Cenpes) da empresa, no Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez em 12 anos que um presidente da República viaja ao Rio para a posse de um dirigente da estatal.

Além de Lula, são esperados no evento os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Fazenda, Fernando Haddad, além de autoridades como o diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, e representantes da iniciativa privada.

Magda toma posse após a demissão de Jean Paul Prates, que ficou na companhia por um ano e quatro meses, período em que travou vários embates com o ministro de Minas e Energia, que culminaram em sua queda.