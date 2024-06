Taxas de juros oscilam perto da estabilidade, com foco nos EUA, fiscal e decisão do Copom

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram em alta nesta terça-feira, 18, mas perderam fôlego e passaram a operar entre a estabilidade e leves baixas, alinhadas à queda dos juros dos Treasuries e do dólar ante o real. Os retornos dos Treasuries passaram a cair depois do resultado aquém do esperado das vendas no varejo dos Estados Unidos, que subiram 0,1%, contra estimativas de 0,2%.

No Brasil, o foco segue direcionado ao quadro fiscal e à decisão de política monetária do Banco Central, amanhã.

Segundo profissionais do mercado, a decisão deste mês passa a ser uma das mais esperadas depois das críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e das sinalizações para a indicação do seu substituto na instituição.