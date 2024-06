São Martinho registra receita líquida e lucro líquido históricos na safra 2023/24

O Grupo São Martinho, um dos maiores produtores de açúcar e etanol do Brasil, registrou lucro líquido de R$ 1,476 bilhão na recém-encerrada safra 2023/24, o que corresponde a um aumento de 45,3% em comparação com a temporada anterior 2022/23 (R$ 1,016 bilhão) e "equivalente ao registrado na safra 2021/22, o maior de nossa história", informou a companhia em relatório. A receita líquida da companhia aumentou 4,2% entre as duas safras, de R$ 6,643 bilhões para R$ 6,922 bilhões, recorde histórico da empresa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 3,070 bilhões em 2023/24 ante R$ 3,356 bilhões em 2022/23, representando queda de 8,5%, com margem de 44,4%. "As performances no trimestre e na safra devem-se aos menores preços de etanol, parcialmente compensados por maiores preços de açúcar e maior volume comercializado (ATR vendido)", comentou a empresa no relatório.

A safra 2023/24 "evidenciou o potencial de produtividade dos nossos canaviais quando submetidos a um clima mais próximo do normal e um regime de chuvas regular", destacou o Grupo São Martinho.