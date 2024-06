'Qual o temor do BC? Por que não reduzir a taxa de juros?', questiona ministro Jader Filho

O ministro das Cidades, Jader Filho, questionou os juros elevados do País e como as taxas afetam o crédito imobiliário. Ele garantiu que a Pasta, juntamente da Caixa Econômica, faz um acompanhamento financeiro rígido da situação financeira do FGTS, mas ponderou que o País precisa pensar em outras alternativas de funding de investimentos, seja para habitação ou para infraestrutura. Ele participa do evento CNN Talks, que discute o crédito para o Brasil, nesta terça-feira, 18.

"Temos de buscar em diversas frentes. Vamos trazer o Banco Central para a discussão. Qual o temor do BC? Por que não reduzir a taxa de juros?", questionou o ministro.

Ele também mencionou a liberação de parte do compulsório para habitação, porque as taxas de juros elevadas prejudicam esse mercado.