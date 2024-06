Preço médio do frete por km rodado sobe 0,5% em maio ante abril, aponta Edenred Repom

O preço médio do frete por quilômetro rodado registrou alta de 0,5% em maio ante abril, fechando com a média de R$ 6,20. Este é o primeiro aumento registrado desde janeiro deste ano, quando o preço do frete apresentou alta de 2% ante dezembro de 2023, segundo o Índice de Frete Edenred Repom (IFR).

A leve variação nos valores de frete refletiu a estabilidade em relação a abril do preço médio do litro do diesel, que fechou maio a R$ 5,99 (comum) e R$ 6,09 (S-10), segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

De acordo com a Edenred Repom, a queda na produção de grãos e das exportações de soja foram compensadas pelas demandas do setor industrial e de construção civil, principalmente ligadas ao cimento.