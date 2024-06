Mercadante: Consultas aos financiamentos do BNDES que vinham crescendo perdem ritmo em junho

Depois de um ano e quatro meses subindo mais de 80%, as consultas aos financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tiveram uma pequena desaceleração em junho, informou o presidente do banco, Aloizio Mercadante.

"Até o mês de maio as aprovações de crédito subiram mais de 90%, mas nós sentimos agora, no último mês, a redução do ritmo de crescimento das consultas, o que para mim tem muito a ver com esse ruído (político)", disse Mercadante ao final de evento sobre recuperação de cidades diante de mudanças climáticas, realizada na sede do banco.

Ele lembrou que quando o novo governo tomou posse, em janeiro de 2023, se falava em crescimento da economia de 0,8% e alta da inflação. E avaliou que agora está se repetindo o mesmo movimento.