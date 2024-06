Membro do Fed diz que cortes de juros dependerão de dados, mas não prevê quando podem acontecer

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou nesta terça-feira, 18, que eventuais cortes de juros dependerão de dados demonstrando evolução da economia e do processo de desinflação, mas evitou prever quando a redução pode acontecer.

"A economia dos EUA tem um bom desempenho e vemos bons sinais, com um mercado de trabalho forte e reequilíbrio da oferta e da demanda. Mas nossas decisões dependem de dados e precisamos ver a inflação baixar", pontuou Williams, em entrevista ao Fox Business. "Não farei uma previsão de quantos cortes de juros devem acontecer."

O dirigente frisou que as projeções do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) sobre juros - representadas pelo gráfico de pontos - não são planos concretos e que, por isso, é necessário tomar as decisões a cada reunião monetária.