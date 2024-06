Juros: taxas encerram de lado com exterior positivo e reação à fala de Lula sobre BC

Os juros futuros encerraram a sessão desta terça-feira com taxas perto da estabilidade, após sessão de volatilidade. O mercado se equilibrou entre o exterior favorável e as incertezas domésticas. A influência positiva dos Treasuries esbarrou no risco local, alimentado por declarações do presidente Lula não somente críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas também pela descrição do perfil que deseja para liderar o BC após a saída do atual mandatário.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,655%, de 10,703% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 passava de 11,28% para 11,27%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,62%, de 11,60%, e o DI para janeiro de 2029, taxa de 12,00%, de 11,96%.

Já pela manhã o mercado operava sob um jogo de forças que segurava as taxas perto dos ajustes de ontem, com sinais de alta e baixa aparecendo pontualmente e de forma moderada, mas sem fôlego para se impor. De um lado, os juros dos Treasuries recuaram a partir do dado das vendas do varejo nos EUA abaixo do esperado, que reforçou a ideia de espaço para dois cortes de juros pelo Federal Reserve este ano. No fim da tarde, a taxa da T-Note de dez anos oscilava ao redor dos 4,21%, também em função de um leilão de papéis de 20 anos com demanda acima da média.