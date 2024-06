Jaques Wagner: Lula criticou coisas que não pertencem à liturgia do cargo de presidente do BC

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que as críticas feitas nesta terça-feira, 18, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, miraram coisas que "não são pertinentes à liturgia do cargo". "Não me costa que o presidente do Banco Central nos Estados Unidos saia em favor de quem quer que seja participando de ato político. Não é próprio, é próprio do presidente da República, não do presidente do Banco Central", disse Wagner.

Mais cedo, Lula criticou o jantar oferecido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para Campos Neto. Lula afirmou que o presidente do BC "quase assumiu a candidatura ao cargo de governo de São Paulo".

Em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o líder do governo disse também que a política monetária continua apertada.