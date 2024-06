Importação de bens de capital sobe 15,5% no ano e sugere aumento de investimentos, diz FGV

O volume importado de bens de capital no acumulado deste ano, de janeiro a maio, cresceu 15,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, melhor resultado em pelo menos 15 anos, segundo cálculos do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) divulgado nesta terça-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). O resultado indica uma possível melhora na taxa de investimento do País, apesar do cenário de incertezas.

"Na série histórica do Icomex, que inicia em janeiro de 1998, foi calculada a média do índice de volume importado para os acumulados do ano até maio, desde 2010. A média do período recente, janeiro a maio de 2024, foi a maior já registrada, o que sinaliza uma perspectiva favorável para a taxa de investimento do País. No entanto, o cenário de volatilidade cambial, como ocorreu no mês de maio/junho, não favorece novos planos de investimentos", ponderou a FGV, no relatório do indicador.

O crescimento do volume importado foi explicado pelo aumento nos investimentos da indústria de transformação, que registraram alta de 15,5% nas importações de bens de capital de janeiro a maio deste ano ante o mesmo período do ano anterior. Já o volume importado de bens de capital pela agropecuária recuou 15,9% no período.