Ibovespa sobe e mira os 120 mil pontos, por previsão de corte de juro nos EUA e com Petrobras

Segundo o economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, do ponto de vista fiscal, a notícia não deve alterar a expectativa de déficit primário entre 0,7% e 0,6% do PIB em 2024, mas é positiva para a Petrobras, por ter resolvido o impasse.

Para alguns analistas, o acordo é bem visto tanto para a empresa quanto para a parte da arrecadação do governo, no curto prazo.

O viés de alta da maioria das bolsas em Nova York e a elevação do petróleo e do minério de ferro estimulam o Ibovespa nesta terça-feira, 18, após a Bolsa ter fechado a segunda-feira em queda de 0,44%, aos 119.137,86 pontos. Além do exterior, as ações da Petrobras garantem o movimento para cima do Índice Bovespa, após o acordo da estatal com a Receita, para encerrar litígios da empresa no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf).

Apesar da alta, o movimento hoje não indica ser tendência. Isso porque persistem os problemas fiscais no Brasil.

Após reunião ontem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a equipe econômica avalia conduzir a agenda de revisão de gastos por "dois corredores": um de curto prazo, para medidas com efeito imediato, que não dependam de negociação com o Congresso, e outro para ações um pouco mais estruturantes, de longo prazo, ou que precisem de aval do Legislativo.

Hoje, a agenda de indicadores está esvazia e os investidores adotam certo compasso de espera pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) amanhã. A expectativa majoritária é que a taxa Selic seja mantida em 10,50% ao ano e o Banco Central sinalize fim do ciclo de baixa. Contudo, gera expectativa a votação dos diretores do Copom, depois dos votos divergentes do encontro passado, perto do fim do mandado do presidente Roberto Campos Neto.

Aliás, nesta manhã o presidente Lula foi taxativo em novas críticas a Campos Neto. À Rádio CBN, disse que a economia do País está indo muito bem e vai fechar o ano com bons resultados. Contudo, afirmou que há uma coisa desajustada no Brasil: "o comportamento do Banco Central". Segundo ele, o presidente do BC não demonstra "nenhuma capacidade de autonomia, tem lado político e trabalha muito mais para prejudicar do que para ajudar o País."

Para o economista Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil, a entrevista não trouxe novidades. "Nada mudou em relação ao que ele tem feito nos últimos tempos e a carga contra o Roberto Campos Neto foi absurda", observa. "Joga para a plateia, é sempre assim, não mudou."

Além das críticas ao presidente do BC, Lula disse estar disposto a discutir sobre desoneração da folha de pagamentos com empresários, voltando a afirmar que a obrigatoriedade de apresentar alternativa de compensação não é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Fez dura crítica a empresários, ao dizer que não faz sentido dar benefício e não ter contrapartida, indicando que poderá revisar alguns benefícios, o que seria bem visto", avalia o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.