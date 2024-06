Hong Kong manterá bolsas operando durante períodos de condições climáticas severas

Hong Kong permitirá negociações em suas bolsas durante períodos de condições climáticas severas, como parte dos esforços para manter o apelo do centro financeiro aos investidores. A nova regra entra em vigor em 23 de setembro, disse o chefe executivo de Hong Kong, John Lee.

A decisão encerrará a prática de décadas da bolsa de interromper as negociações durante chuvas intensas e tufões, e a alinhará com suas contrapartes em Shenzhen e Xangai. "No momento, a negociação é principalmente realizada por meio eletrônico, não há razão para que Hong Kong seja a exceção quando se trata de manter a negociação sob condições climáticas extremas", disse Lee.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hong Kong é propensa a tufões severos que fecham escolas e escritórios. De acordo com o Observatório de Hong Kong, o centro financeiro é tipicamente atingido por cinco a oito tufões por ano. Atualmente, a negociação na bolsa é interrompida se o Observatório de Hong Kong publicar um sinal de tufão de nível 8 ou acima.