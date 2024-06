Diretora do Fed evita previsão, mas diz que é 'factível' redução dos juros até fim do ano

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Adriana Kugler evitou prever as próximas decisões do BC dos Estados Unidos, mas reiterou que acredita ser "factível" uma redução dos juros até o fim do ano. Kugler argumenta que cortes das taxas dependerão de um progresso rápido da desinflação ou de uma piora no mercado de trabalho e na economia dos EUA.

"Não posso dizer quanto e quando, se será em julho, setembro, novembro ou dezembro. Mas como disse em discurso, se a economia seguir como esperado, pode ser apropriado relaxar a política monetária", respondeu a dirigente, ao ser questionada durante evento do Peterson Institute for International Economics (PIIE).

Segundo ela, as decisões serão guiadas por dados e ainda é necessário obter mais confiança na queda da inflação. Kugler reiterou que os riscos de ambos os lados do mandato permanecem: de cortar juros cedo demais e provocar salto da inflação, ou fazê-lo tarde demais e gerar deterioração do emprego nos EUA. "Por isso, apoiei decisão de manter juros em junho. Mas vejo que economia está na direção certa", concluiu.