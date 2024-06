Bolsas de NY fecham em alta após dado; Nvidia se torna a companhia com maior valor de mercado

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, com S&P 500 e Nasdaq em novas máximas de fechamento, diante da confluência entre dado de varejo mais fraco nos Estados Unidos e uma retórica cautelosa de dirigentes do Federal Reserve (Fed) em relação ao esperado ciclo de corte de juros.

O índice Dow Jones encerrou a sessão com ganhos de 0,15%, aos 38.834,86 pontos; o S&P 500 teve ganhos de 0,25%, aos 5.487,03 pontos; e o Nasdaq subiu 0,03%, aos 17.862,23 pontos.

A ação da Nvidia saltou 3,51% e levou a empresa a fechar com valor de mercado US$ 3,335 trilhões, de acordo com o site Companies Market Cap. A cifra faz a fabricante de chips ultrapassar a Microsoft e se tornar a companhia de capital aberto mais valiosa do planeta.