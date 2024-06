Volkswagen anuncia R$ 3 bi de investimentos na produção de picape e sedã no PR

A Volkswagen anunciou nesta segunda-feira, 17, que vai investir R$ 3 bilhões para produzir uma picape inédita na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Os recursos também serão destinados a adaptações da fábrica para a produção do sedã Virtus no local a partir do ano que vem.

O anúncio faz parte do programa de R$ 16 bilhões a serem investidos pela Volkswagen no Brasil no período de 2022 a 2028. O ciclo de investimentos inclui 16 lançamentos, incluindo os primeiros híbridos - carros que combinam um motor elétrico com outro convencional, movido a gasolina ou etanol - produzidos pela marca no Brasil.

Segundo a montadora, mesmo após o início da produção em São José dos Pinhais, o Virtus, como acontece desde 2018, continuará sendo fabricado na unidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.