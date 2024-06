Um corte de juro até fim do ano seria apropriado, mas não é compromisso, afirma membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, afirmou nesta segunda-feira, 17, que um corte de juros até o fim deste ano "seria apropriado", segundo sua projeção atual. Mas o dirigente ponderou que isso pode mudar, a depender dos próximos indicadores, e acrescentou que cenários com duas reduções ou com manutenção de juros até o fim de 2024 seriam igualmente possíveis, durante discurso em evento na Filadélfia.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, o dirigente disse que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de maio dos EUA, publicado na semana passada, foi "muito bem-vindo", o tipo de dado que ele "quer ver mais". O progresso na inflação, contudo, tem sido "desigual" e os dados mais recentes ainda não garantem que ela seguirá de modo sustentável rumo à meta de 2%. Por isso, Harker reforçou que seguirá bastante atento a vários indicadores, para tomar suas decisões, e também que a inflação elevada segue como "grande preocupação" dele e de seus colegas no Fed.

Na avaliação de Harker, a "falta de progresso" na inflação ao longo do primeiro trimestre nos EUA causou preocupação. Ela, porém, não voltou a avançar, e dados mais recentes se mostraram mais positivos. Ainda assim, "mais dados são essenciais" para nossas próximas decisões, comentou. Para ele, o contexto ainda é de incertezas e os dados até agora disponíveis não dirimiram essas dúvidas.