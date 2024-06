Superintendência do Cade aprova aquisição de controle da Granito pelo Banco Inter

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pelo Banco Inter da metade do capital social da Granito Instituição de Pagamento que pertencia ao Banco BMG. O despacho foi publicado nesta segunda-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a operação é avaliada em R$ 110 milhões.

Com o negócio, o Banco Inter passa a ser o controlador único da empresa. A operação também depende do aval do Banco Central.