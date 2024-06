PT defende, em nota, pisos constitucionais da Saúde e Educação e rechaça autonomia do BC

A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores publicou uma nota em que defende a continuidade dos pisos constitucionais da Saúde e da Educação e a manutenção do aumento real do salário mínimo, com vinculação às aposentadorias e benefícios da Previdência e Assistência Social. No texto, o PT também rechaça a proposta que dá autonomia financeira ao Banco Central.

Na manifestação, divulgada nesta segunda-feira, 17, no site do partido, a comissão executiva diz que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "está enfrentando forte campanha especulativa e de ataques ao programa de reconstrução do país com desenvolvimento e justiça social".

A legenda também afirma que "a direção bolsonarista do Banco Central" move "sabotagem ao crédito, ao investimento e às contas públicas". Além disso, fala em "feroz resistência de setores privilegiados diante das necessárias e inadiáveis propostas para a correção de desonerações tributárias".