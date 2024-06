Programa nacional de apoio à carcinicultura no Interior é lançado no Ceará

Jornalista no OPOVO

Ministro de Pesca e Aquicultura tem agenda no Estado para lançar projeto que prevê a interiorização da criação de camarão em cativeiro. Projeto conta com recursos de emenda de parlamentares cearenses

O projeto conta com recursos de emenda de parlamentares dos deputados federais cearenses Domingos Neto, Luiz Gastão, Célio Studart e Eliane Braz, todos do PSD.

O Ministério da Pesca e Aquicultura lança nesta segunda-feira, 17, em Morada Nova (a 169,2 km de Fortaleza), projeto que prevê o fortalecimento da carcinicultura no Brasil.

O recurso e o projeto serão operacionalizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A agenda no Estado ainda contou com visita ao laboratório Larvifort, que atua na atividade de produção de pós-larvas de camarão. A solenidade de lançamento do programa ocorreu na Câmara Municipal de Morada Nova.

