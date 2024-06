Preocupação especial de Lula é sobre regulamentação da tributára, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está preocupado com a regulamentação da reforma tributária, em tramitação no Congresso, e que a agenda de votações até o recesso parlamentar, em julho, foi o tema da primeira reunião com o presidente nesta segunda-feira, 17, em Brasília.

De acordo com Haddad, Lula pediu aos ministros empenho para a aprovação da tributária.

"Ele pediu muito empenho dos ministros presentes para que interajam de forma mais produtiva possível, sobretudo com a Câmara no primeiro semestre, para conseguirmos votar a regulamentação dos dois projetos de lei complementar", disse o ministro.