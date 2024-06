Petróleo fecha em alta, de olho em demanda aquecida nos EUA e apesar de dados chineses

O petróleo fechou nesta segunda-feira, 17, com ganhos, diante do dólar enfraquecido contra moedas rivais, e impulsionado por sinais de demanda aquecida nos Estados Unidos, após o índice de atividade industrial Empire State ficar acima do esperado em junho.

O WTI para agosto fechou com alta de 2,14% (US$ 0,67), a US$ 79,72 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto subiu 1,97% (US$ 1,63), a US$ 84,25 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Pela manhã, os preços oscilaram perto da estabilidade, conforme investidores absorviam dados chineses de produção industrial e vendas no varejo mais fracos do que o esperado. Após o índice de atividade industrial surpreender para cima, os preços aceleraram. Segundo o City Index, o mercado está otimista com a demanda americana, agora que o país entra na chamada "driving season" - período que historicamente registra procura ampliada do óleo, na forma de combustível para viagens em veículos. O dado desta segunda-feira, então, somou-se às expectativas já existentes.