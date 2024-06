Juros: taxas reduzem alta após relatos de Tebet e Haddad em reunião com Lula sobre fiscal

Os juros futuros fecharam em alta em praticamente toda a extensão da curva, salvo nos contratos de 2030 em diante que encerraram perto da estabilidade. As taxas até desaceleraram o ritmo a partir do começo da tarde, após relatos da reunião do presidente Lula com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) sobre a agenda de revisão de gastos, mas que não dissiparam a desconfiança na área fiscal. O exterior, com avanço dos juros dos títulos nos EUA e na Europa, e a Pesquisa Focus, com piora das medianas de IPCA, também influenciaram o desempenho das taxas.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,690%, de 10,653% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2026, em 11,28% (de 11,19%). A taxa do DI para janeiro de 2027 subia a 11,59%, de 11,51% no último ajuste. A do DI para janeiro de 2029 avançava de 11,91% para 11,94%.

A maior pressão sobre a curva se deu na parte da manhã. Na expectativa pela agenda de revisão de gastos prometida pelo Planejamento e pela Fazenda, o mercado optou, na esteira de resultados negativos do Boletim Focus, por recompor parte dos prêmios devolvidos ao fim da semana passada.