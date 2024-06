Haddad: Aguardamos formalização da proposta do Senado de desoneração para fazer cálculos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 17, que a equipe econômica aguarda a formalização das propostas a serem apresentadas pelo Senado para compensar a desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios para que a Receita Federal possa fazer os cálculos de impacto.

O ministro evitou citar quais seriam as alternativas, mas disse que são propostas que já estão em debate. As medidas serão levadas pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), relator do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha este ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nós estamos aguardando a formalização das propostas do Senado para que a Receita faça o cálculo e remeta. Nós falamos com o presidente (do Senado, Rodrigo) Pacheco hoje e já está azeitada a comunicação. Vamos tentar fazer o mais rápido possível", disse o ministro.