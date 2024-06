Fitch mantém previsão para PIB do Brasil e projeta Selic a 10,25% no fim deste ano

A Fitch Ratings projeta que a taxa Selic encerrará 2024 em 10,25%, ou seja, que haverá mais um corte de 0,25 ponto porcentual no juro brasileiro até dezembro. Para 2025, o cenário é de retomada no ciclo de afrouxamento monetário, com a Selic encerrando o próximo ano em 9,50% e em 8,50% em 2026. As informações estão em relatório divulgado nesta segunda-feira, 17, pela agência de classificação de risco.

A Fitch aponta que o BC brasileiro adotou rapidamente uma "postura mais cautelosa" na condução da política monetária - ao reduzir o ritmo de cortes do juro básico de 0,50 ponto para 0,25 ponto em maio -, como reflexo, principalmente, de um ambiente externo "mais incerto", com perspectiva de juros restritivos nos Estados Unidos por mais tempo. Incertezas com a política doméstica, além do crescimento econômico mais forte do que o esperado, também foram citadas pela Fitch como vetores para a abordagem mais cautelosa do BC.

"As expectativas de inflação se desviaram ainda mais acima do ponto médio da meta de 3%, provavelmente refletindo incertezas decorrentes do recente relaxamento dos objetivos fiscais e da próxima mudança de liderança no BC", descreve ainda a agência.