Fitch espera desaceleração da economia dos EUA, mas melhora previsões para Europa

Do outro lado do Atlântico, a agência aumentou a estimativa para o avanço do PIB da zona do euro em 2024, de 0,6% para 0,8%, após dados mais fortes que o esperado no primeiro trimestre. A Fitch prevê que o desempenho deve melhorar nos anos seguintes, com alta de 1,5% em 2025 e de 1,4% em 2026.

A Fitch também elevou a previsão para o crescimento do Reino Unido este ano, de 0,2% para 0,7%, após o país ter saído da recessão. A expansão, então, deve acelerar para 1,7% em 2025, antes de arrefecer para 1,5% em 2026, de acordo com a análise.

No relatório, a Fitch explica ainda que a política monetária global entrou em uma nova fase, na qual a tendência dos juros nas economias desenvolvidas é de queda. No entanto, o relaxamento monetário será lento e as taxas continuarão em níveis restritivos, diz a agência.