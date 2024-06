Crédito deve crescer 0,7% em maio ante abril, aponta pesquisa da Febraban

A carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) deve crescer 0,7% em maio na comparação com abril deste ano, de acordo com a Pesquisa Especial de Crédito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na comparação com maio de 2023, o crescimento deve chegar a 8,9%, contra 8,7% em abril, no que seria a quarta aceleração consecutiva. Na margem, o crescimento deve ser puxado pela carteira de crédito para pessoas físicas, com alta de 0,9% em relação a abril influenciada pelas linhas com recursos livres (+1%). As estimativas apontam que o desempenho do cartão de crédito à vista deve ser melhor, graças ao consumo das famílias, bem como as linhas de financiamento de veículos, favorecidas pela queda dos juros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O crédito para pessoas jurídicas deve crescer menos, 0,3%, sustentado pela carteira de recursos direcionados, com alta de 0,9% em relação ao mês anterior. O programa Acredita, do governo federal, deve contribuir para o desempenho, em especial pelo Desenrola Pequenos Negócios.

Em base anual, a pesquisa aponta para um crescimento de 11% no crédito para pessoas físicas, e de 5,6% nas carteiras para pessoas jurídicas. Em ambos os casos, a expectativa é de alta puxada pelas linhas com recursos direcionados, o que inclui o crédito imobiliário, por exemplo. "Todas métricas seguem apontando para uma melhora no mercado de crédito em 2024, com maior volume de concessões e do saldo de crédito, que têm se beneficiado do processo de queda da taxa de juros e da moderação das taxas de inadimplência", diz em nota o diretor de Economia Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg. De acordo com ele, a dúvida é sobre um possível impacto da deterioração das expectativas macroeconômicas, tanto internas quanto externas, sobre o mercado nos próximos meses.