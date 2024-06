Bolsas da Europa perdem impeto e ficam mistas, após tentativa de recuperação na abertura

De modo geral, porém, os mercados europeus perderam ímpeto nas últimas horas, depois de ensaiarem uma recuperação mais firme no começo do pregão.

Nesta semana, o destaque da agenda europeia é a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE), na quinta-feira (20).

A política monetária da zona do euro também segue no radar, em meio a dúvidas de quando o Banco Central Europeu (BCE) poderá voltar a cortar juros, após implementar uma redução inicial das taxas, no último dia 6. Mais cedo, o economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse que a instituição está confiante de que a inflação do bloco cairá de volta para a meta oficial de 2% no próximo ano, apesar de "ruídos" ao longo do caminho.