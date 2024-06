Bolsas da Europa fecham mistas, com Paris recuperando parte das perdas da última semana

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta segunda-feira, 17, em uma sessão com algumas recuperações após as fortes quedas da última semana. O destaque foi o avanço da bolsa parisiense, com o turbulento cenário político francês ainda no radar. Além disso, as perspectivas para a política monetária seguiram em foco.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,12%, a 511,65 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Citi rebaixou sua recomendação para ações da Europa, de "overweight" (acima da média do mercado) para "neutra", com o argumento de que incertezas políticas estão tomando o centro das atenções. O banco também atribui o rebaixamento ao "significativo estreitamento" dos mercados acionários europeus nas últimas semanas e à possibilidade de mais reversão de posições, em especial em ações do setor bancário.