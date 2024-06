83% dos participantes de pesquisa com o mercado esperam que BC mantenha Selic em 10,5%

Uma pesquisa do banco BTG Pactual com profissionais do mercado financeiro mostra que a expectativa de manutenção da taxa Selic em 10,5% esta semana é dominante. Das 69 pessoas ouvidas, 83% esperam que o Comitê de Política Monetária (Copom) preserve a taxa básica de juros em 10,5% na quarta-feira, 19.

Outros 17% esperam um corte de 0,25 ponto porcentual da taxa Selic nesta reunião, para 10,25%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o BTG, apenas 7% dos pesquisados acreditam que a decisão do Copom não será unânime.