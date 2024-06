Sabesp aprova nova política de distribuição de dividendos, que podem chegar a 100% do lucro

O conselho de administração da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) aprovou a sua nova política de dividendos, que está sob condição suspensiva da entrada em vigor do novo estatuto social.

Em fato relevante divulgado no fim da noite de sexta-feira, 14, a Sabesp informou que a nova política de dividendos e o novo estatuto social têm a entrada em vigor condicionada à liquidação da oferta pública de distribuição de ações, conforme aprovado em assembleia geral extraordinária de 27 de maio.

O documento com os termos da nova política de distribuição de resultados está disponível na área de relações com investidores do site da companhia.