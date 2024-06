Lula diz que Brasil está disposto a renovar acordo com Enel

Segundo ele, a empresa propôs investir R$ 20 bilhões no Brasil nos próximos três anos com a promessa de que não haverá mais apagão nos Estados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil tem interesse em renovar o acordo com a Enel desde que a companhia assuma o compromisso de investir no País. Segundo ele, a empresa propôs investir R$ 20 bilhões no Brasil nos próximos três anos com a promessa de que não haverá mais apagão nos Estados que forem responsáveis pela energia.

"O Brasil está disposto a renovar o acordo se eles assumirem o compromisso de investimento", comentou Lula, em coletiva de imprensa neste sábado, 15, na Itália. De acordo com o presidente, na conversa que teve com representantes da companhia à margem do G7, a empresa assumiu o compromisso de investir R$ 20 bilhões nos próximos três anos, ante R$ 11 bilhões, além de prometer que não haverá mais apagão nas regiões em que atuam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o petista, na semana que vem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai levar a ele próprio uma proposta para, então, decidir sobre a renovação do contrato.