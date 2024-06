Vendas da Adobe e lucro aumentam no 2º tri fiscal à medida que IA adiciona novos clientes

A Adobe registrou vendas mais altas no segundo trimestre fiscal, à medida que o interesse em inteligência artificial atraiu novos clientes para a empresa. A fornecedora de software relatou na quinta-feira, 13, um lucro de US$ 1,57 bilhão, ou US$ 3,49 por ação, no trimestre encerrado em 31 de maio, em comparação com um lucro de US$ 1,25 bilhão, ou US$ 2,82 por ação, um ano antes. Analistas consultados pela FactSet esperavam um lucro por ação de US$ 3,40.

Excluindo certos itens únicos, a empresa registrou um lucro ajustado de US$ 4,48, acima dos US$ 4,39 esperados pelos analistas consultados pela FactSet.

A receita aumentou 10%, para US$ 5,31 bilhões, superando os US$ 5,29 bilhões esperados pelos analistas consultados pela FactSet. As obrigações de desempenho restantes da empresa no final do trimestre eram de US$ 17,86 bilhões.