Um terço dos brasileiros diz que já se endividou devido a relacionamentos amorosos

Uma pesquisa do Serasa indica que 51% dos brasileiros já compraram presentes para o Dia dos Namorados mesmo com dificuldades financeiras. O levantamento também aponta que 32% relataram que já se endividaram em algum momento da vida para agradar o parceiro.

A sondagem encomendada ao Opinion Box, uma empresa de tecnologia com soluções de pesquisa de mercado, indica ainda que 25% já precisaram tomar crédito devido a parceiros e que 20% tentaram conquistar alguém dando presente no Dia dos Namorados. Outros 15% compraram o presente, mas tiveram os seus relacionamentos terminados antes do dia 12 de junho, data do Dia dos Namorados.

Para chegar a essas conclusões, o instituto ouviu 1.732 pessoas, entre os dias 17 e 21 de maio deste ano. A pesquisa indicou ainda que 7% das pessoas entrevistadas já tatuaram o nome da pessoa amada em algum lugar no corpo.