Redução de compras de JGB deverá ser de um valor considerável, diz presidente do BC japonês

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, afirmou nesta sexta-feira, 14, que a redução de compras dos títulos públicos do país (JGBs) deverá ser de um valor "considerável". A fala da autoridade foi feita durante coletiva de imprensa, após a decisão do BC de manter os juros inalterados na faixa de 0% e 0,1%, o que já era esperado pelo mercado.

Na decisão, o BoJ também indicou que seguirá com o ritmo de compras dos títulos, mas Ueda reforçou que o BC irá iniciar a redução das compras após decidir os detalhes na próxima reunião, que termina no dia 30 de julho.

Ueda também afirmou que é "apropriado" reduzir a compra de JGB de maneira "flexível e previsível".