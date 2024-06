Pesquisa do BoE mostra queda nas expectativas de inflação no Reino Unido no próximo ano

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) divulgou pesquisa trimestral, conduzida pela Ipsos a seu pedido, sobre percepções da inflação no Reino Unido. A sondagem mostrou que a mediana das expectativas para a inflação nos próximos 12 meses caiu no país, em 2,6% no levantamento mais recente. Em fevereiro, estava em 2,8%. Para 2025, a expectativa de inflação também passou de 3,0% em fevereiro a 2,8%.

No mais longo prazo, no horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação se manteve em 3,1%, na mediana das respostas, segundo o BoE.