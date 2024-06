Moedas globais: dólar avança, em quadro de cautela; iene cai em dia de BoJ

O dólar se valorizou hoje, em um contexto em geral de cautela nos mercados globais, o que tende a apoiar as compras da moeda americana. Além disso, o iene caiu, em dia de decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), com manutenção dos juros. Na Europa, o euro recuou em um contexto de renovadas dúvidas sobre a política na França e suas consequências na economia e no quadro fiscal.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 157,32 ienes, o euro recuava a US$ 1,0706 e a libra tinha baixa a US$ 1,2689. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou alta de 0,34%, a 105,550 pontos, com alta de 0,63% na comparação semanal.

A turbulência política na França esteve em foco no dia, com perdas nas bolsas europeias e alguns analistas alertando para o aumento nos riscos fiscais para o país, por exemplo. Entre dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde não tratou de política monetária, enquanto segundo reportagem da Bloomberg funcionários do BCE mostravam-se calmos ante a turbulência recente no mercado francês, que gerou aumento no spread entre os rendimentos dos bônus da Alemanha e da França.