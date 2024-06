Juros: taxas recuam com apoio da Febraban a Haddad, Treasuries e IBC-Br

Os juros futuros fecharam a sessão em baixa e encerraram a semana num clima bem diferente do que no fechamento da anterior, graças ao alívio da pressão sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entre ontem e hoje, aliado ao IBC-Br mais fraco e queda no rendimento dos Treasuries. A reunião de Haddad hoje com representantes dos grandes bancos do País teve desfecho positivo, com demonstração de apoio da Febraban ao trabalho da Fazenda na agenda de revisão de gastos.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,660%, de 10,665% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caía de 11,24% para 11,20%. O DI para janeiro de 2027 projetava taxa de 11,50%, de 11,60% ontem, e a do DI para janeiro de 2029 recuava a 11,88%, de 12,03%.

A curva perdeu inclinação não somente na semana como também nesta sessão, com os DIs longos recuando com mais força, favorecidos diretamente pelo ambiente externo e melhora na percepção de risco fiscal. As taxas chegaram pontualmente a reduzir o ritmo de queda no meio da etapa vespertina dada a piora do câmbio e redução de baixa dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA, mas depois retomaram o fôlego.